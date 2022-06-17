Уровень бедности в Италии достиг исторического показателя

Новости Италии. В Италии уровень бедности достиг исторического показателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщает Национальный институт статистики.

Согласно данным, примерно 5,5 миллиона от всего населения находятся в абсолютной бедности. 1,5 миллиона из них – несовершеннолетние. Эти люди не могут позволить себе купить основные товары и пользоваться услугами, которые необходимы для приемлемого уровня жизни.

Стоит отметить, что ранее уровень бедности в стране увеличивался в 2020 году во время пандемии COVID-19. Тогда более миллиона итальянцев внезапно оказались без работы и денег.