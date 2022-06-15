Мэр Познани: цены на газ выросли на 200%, польскому городу не хватает 5 млн тонн угля

Новости Польши. В Польше усиливается энергетический кризис. Его жертвами становятся не только предприятия, но и целые города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мэр Познани заявил о катастрофической ситуации. По словам градоначальника, в пятом по населению польском городе цены на газ выросли на 200 %, не хватает 5 миллионов тонн угля. Если проблему не решить, то зимой город ожидает коллапс. Отопительный сезон может быть сорван, а 2023 год грозит стать еще сложнее, и не только из-за цен на энергоносители.