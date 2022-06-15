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Мэр Познани: цены на газ выросли на 200%, польскому городу не хватает 5 млн тонн угля

15 июня 2022 12:06
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Новости Польши. В Польше усиливается энергетический кризис. Его жертвами становятся не только предприятия, но и целые города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Мэр Познани заявил о катастрофической ситуации. По словам градоначальника, в пятом по населению польском городе цены на газ выросли на 200 %, не хватает 5 миллионов тонн угля. Если проблему не решить, то зимой город ожидает коллапс. Отопительный сезон может быть сорван, а 2023 год грозит стать еще сложнее, и не только из-за цен на энергоносители.  

Мэр Познани: цены на газ выросли на 200%, польскому городу не хватает 5 млн тонн угля-1

Сейчас власти Познани разрабатывают план на случай худшего сценария. Для экономии средств город будет вынужден отказаться от некоторых статей расходов. Первыми в этом черном списке оказались спорт и культура.  

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# Экономический кризис # Фотофакт

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