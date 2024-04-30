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В Лондоне мужчина с мечом набросился на прохожих – погиб подросток, 5 человек ранены

30 апреля 2024 14:27
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Чрезвычайное происшествие в Лондоне. Там вооруженный мечом мужчина набросился на прохожих. 13-летний подросток погиб. Ранения получили пять человек, сейчас они в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лондоне мужчина с мечом набросился на прохожих – погиб подросток, 5 человек ранены-1

По словам многочисленных свидетелей, будучи за рулем машины злоумышленник врезался в один из домов. Затем, выйдя из салона, он набросился на оказавшихся рядом людей и прибывших полицейских. Им удалось задержать нападавшего и доставить в участок. Им оказался 36-летний житель Лондона. Сейчас выясняются мотивы его действий. Власти не связывают этот инцидент с терактом, а район, где произошло нападение, оцеплен, там работают криминалисты и следователи.

# Нападение

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