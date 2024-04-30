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Польша направила официальный запрос на размещение у себя ядерного оружия США

30 апреля 2024 14:26
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Польша направила запрос на размещение на своей территории ядерного оружия США. Теперь официально. Об этом сообщил заместитель министра обороны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша направила официальный запрос на размещение у себя ядерного оружия США-1

По словам Павла Залевского, речь идет об участии в программе НАТО, которая позволяет Соединенным Штатам размещать атомные боеголовки на авиабазах, расположенных в других странах Альянса. Сейчас в ней участвуют Италия, Германия, Турция, Нидерланды и Бельгия. Ранее президент Польши заявил, что готов дать согласие на размещение в стране американского ядерного оружия. Но премьер-министр Дональд Туск раскритиковал такое решение.

# Международная политика

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