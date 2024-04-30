Лавров назвал проверку иностранцев временной мерой после «Крокуса»

В связи с терактом в «Крокус Сити Холле» Россия усиливает проверку иностранцев, прибывающих в страну. Об этом пишет РИА Новости.

Это временные меры, они не направлены против какой-либо нации или религии. В Таджикистане выразили озабоченность в связи с проблемами, с которым сталкиваются его граждане при прохождении российской границы. В российском МИД объяснили, что это связано с повышенными мерами безопасности после теракта.

В ходе состоявшегося телефонного разговора между министрами иностранных дел двух стран была отмечена важность поддержания позитивной динамики в российско-таджикских отношениях.

В теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 145 человек, четверо исполнителей были задержаны. Президент России заявил, что теракт был совершен радикальными исламистами и заподозрил вмешательство США, Великобритании и Украины. Теракт финансировался с помощью криптовалюты.