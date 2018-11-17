Прямой эфир

Поезд протаранил автобус в Саратовской области: погибли 5 человек

17 ноября 2018 17:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В Саратовской области автобус столкнулся с грузовым составом: погибли пять человек, еще двое пострадавших в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поезд протаранил автобус в Саратовской области: погибли 5 человек-1

Инцидент произошел на железнодорожном переезде. Автобус, который следовал из Саратова в Уральск, проигнорировал запрещающий сигнал светофора. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным – столкновения избежать не удалось.

Поезд протаранил автобус в Саратовской области: погибли 5 человек-4

На данный момент все работы по ликвидации последствий ЧП завершены, движение поездов восстановлено.

# Авария в России # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
У берегов Аргентины найдена пропавшая подлодка «Сан-Хуан»
17 ноября 2018 12:33

У берегов Аргентины найдена пропавшая подлодка «Сан-Хуан»

Крупный пожар на Московском НПЗ локализован
17 ноября 2018 12:26

Крупный пожар на Московском НПЗ локализован

Картину Дэвида Хокни продали на аукционе за 90 млн 300 тыс долларов
16 ноября 2018 10:11

Картину Дэвида Хокни продали на аукционе за 90 млн 300 тыс долларов