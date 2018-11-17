Поезд протаранил автобус в Саратовской области: погибли 5 человек

Новости России. В Саратовской области автобус столкнулся с грузовым составом: погибли пять человек, еще двое пострадавших в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде. Автобус, который следовал из Саратова в Уральск, проигнорировал запрещающий сигнал светофора. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным – столкновения избежать не удалось.