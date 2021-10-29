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В Лондоне боятся Рождества. Полиция даже обратилась за помощью к населению

29 октября 2021 19:39
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Новости Великобритании. В Лондоне боятся Рождества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава местной полиции предупредила о повышенной вероятности терактов в британской столице накануне новогодних праздников. За помощью стражи правопорядка обратились к гражданам.  

В Лондоне боятся Рождества. Полиция даже обратилась за помощью к населению-1

Их просят сообщать обо всем подозрительном. Сейчас в стране зафиксировано рекордное число контртеррористических расследований: 800 открытых дел с 2017 года, зато более 30 предотвращенных терактов. Тем не менее по оценке МВД Соединенного Королевства, в стране действует третий уровень террористической угрозы по пятибалльной шкале.  

# Теракт # Фотофакт

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