В Лондоне боятся Рождества. Полиция даже обратилась за помощью к населению

Новости Великобритании. В Лондоне боятся Рождества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава местной полиции предупредила о повышенной вероятности терактов в британской столице накануне новогодних праздников. За помощью стражи правопорядка обратились к гражданам.

Их просят сообщать обо всем подозрительном. Сейчас в стране зафиксировано рекордное число контртеррористических расследований: 800 открытых дел с 2017 года, зато более 30 предотвращенных терактов. Тем не менее по оценке МВД Соединенного Королевства, в стране действует третий уровень террористической угрозы по пятибалльной шкале.