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Землю накроет сильная магнитная буря. Что произошло в космосе?

29 октября 2021 15:38
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Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце. Всплеск его активности всего за несколько суток вырос до оранжевого уровня, чуть-чуть не дотянув до красного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Землю накроет сильная магнитная буря. Что произошло в космосе?-1

Эта вспышка породила цунами на поверхности светила и выброс солнечного вещества в сторону земли. В связи с этим астрономы предупредили, что 30-31 октября нашу планету накроет сильная магнитная буря.

# Космос # Фотофакт

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