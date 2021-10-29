Землю накроет сильная магнитная буря. Что произошло в космосе?

Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце. Всплеск его активности всего за несколько суток вырос до оранжевого уровня, чуть-чуть не дотянув до красного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце. Всплеск его активности всего за несколько суток вырос до оранжевого уровня, чуть-чуть не дотянув до красного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эта вспышка породила цунами на поверхности светила и выброс солнечного вещества в сторону земли. В связи с этим астрономы предупредили, что 30-31 октября нашу планету накроет сильная магнитная буря.