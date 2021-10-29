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Евросоюз исключил Польшу из судейской Генассамблеи. Страна в ответ пригрозила заблокировать работу Совета ЕС

29 октября 2021 16:16
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Санкции Европы не заставили себя ждать. 29 октября Евросоюз исключил Польшу из своей судейской Генассамблеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Евросоюз исключил Польшу из судейской Генассамблеи. Страна в ответ пригрозила заблокировать работу Совета ЕС-1

Официальная причина – Варшава не защищает своих судей и вмешивает в правосудие политику. Напомним, накануне Польшу уже наказали финансово. За работу неугодной ЕС «дисциплинарной палаты» с 27 октября Брюссель выставил Варшаве ежедневный счет в один миллион евро. Кроме того, Польша рискует лишиться европейских грантов и льготных кредитов, а это без малого 37 миллиардов. Однако послушания от Варшавы ждать не приходится – министр юстиции заявил, что страна не заплатит «ни единого злотого». На исключение из судебной Генассамблеи Польша и вовсе пригрозила заблокировать работу Совета ЕС.  

Евросоюз исключил Польшу из судейской Генассамблеи. Страна в ответ пригрозила заблокировать работу Совета ЕС-4

Петр Мюллер, пресс-секретарь правительства Польши:  
Возможность ветирования некоторых решений – это инструмент, возможность использования которого Польша рассматривает. Если мы его используем, работа Совета Евросоюза будет просто заблокирована. При этом мы надеемся, что Еврокомиссия не заставит польское правительство действовать таким образом.  

Евросоюз исключил Польшу из судейской Генассамблеи. Страна в ответ пригрозила заблокировать работу Совета ЕС-7

По словам польского премьера Моравецкого, намерение Еврокомиссии урезать финансирование – это угроза Третьей мировой. Бельгия же такие заявления расценила как игру с огнем. Судя по всему, назревает горячий дипломатический разговор. Бельгийский посол вызван в МИД Польши.  

# Международная политика # Петр Мюллер # Матеуш Моравецкий # Фотофакт

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