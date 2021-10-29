Евросоюз исключил Польшу из судейской Генассамблеи. Страна в ответ пригрозила заблокировать работу Совета ЕС

Санкции Европы не заставили себя ждать. 29 октября Евросоюз исключил Польшу из своей судейской Генассамблеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальная причина – Варшава не защищает своих судей и вмешивает в правосудие политику. Напомним, накануне Польшу уже наказали финансово. За работу неугодной ЕС «дисциплинарной палаты» с 27 октября Брюссель выставил Варшаве ежедневный счет в один миллион евро. Кроме того, Польша рискует лишиться европейских грантов и льготных кредитов, а это без малого 37 миллиардов. Однако послушания от Варшавы ждать не приходится – министр юстиции заявил, что страна не заплатит «ни единого злотого». На исключение из судебной Генассамблеи Польша и вовсе пригрозила заблокировать работу Совета ЕС.

Петр Мюллер, пресс-секретарь правительства Польши:

Возможность ветирования некоторых решений – это инструмент, возможность использования которого Польша рассматривает. Если мы его используем, работа Совета Евросоюза будет просто заблокирована. При этом мы надеемся, что Еврокомиссия не заставит польское правительство действовать таким образом.