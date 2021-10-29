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Эксцентричный флешмоб в Италии. Активисты выступили против монополии на вакцины от коронавируса

29 октября 2021 15:51
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Новости Италии. Накануне саммита «Большой двадцатки» в Риме группа активистов организовала выразительный флешмоб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксцентричный флешмоб в Италии. Активисты выступили против монополии на вакцины от коронавируса-1

Эксцентричный флешмоб в Италии. Активисты выступили против монополии на вакцины от коронавируса-3

Участники акции призвали мировых лидеров положить конец монополии на вакцины от коронавируса и разрешить ее производство в бедных странах с низким процентом привитых. Активисты также требовали справедливого распределения вакцин и равного доступа к препаратам.

Эксцентричный флешмоб в Италии. Активисты выступили против монополии на вакцины от коронавируса-6

Напомним, ранее государства G20 заявляли о передаче другим странам около 2 миллиардов доз вакцины от COVID-19. Однако до конца обещание не выполнили, выделив лишь 261 миллион доз.

# Вакцинация # Фотофакт

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