Эксцентричный флешмоб в Италии. Активисты выступили против монополии на вакцины от коронавируса

Новости Италии. Накануне саммита «Большой двадцатки» в Риме группа активистов организовала выразительный флешмоб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники акции призвали мировых лидеров положить конец монополии на вакцины от коронавируса и разрешить ее производство в бедных странах с низким процентом привитых. Активисты также требовали справедливого распределения вакцин и равного доступа к препаратам.