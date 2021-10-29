Эксцентричный флешмоб в Италии. Активисты выступили против монополии на вакцины от коронавируса

Новости Италии. Накануне саммита «Большой двадцатки» в Риме группа активистов организовала выразительный флешмоб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Накануне саммита «Большой двадцатки» в Риме группа активистов организовала выразительный флешмоб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники акции призвали мировых лидеров положить конец монополии на вакцины от коронавируса и разрешить ее производство в бедных странах с низким процентом привитых. Активисты также требовали справедливого распределения вакцин и равного доступа к препаратам.
Напомним, ранее государства G20 заявляли о передаче другим странам около 2 миллиардов доз вакцины от COVID-19. Однако до конца обещание не выполнили, выделив лишь 261 миллион доз.