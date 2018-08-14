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В Лондоне автомобиль на большой скорости врезался в ограждение около парламента, есть пострадавшие

14 августа 2018 10:58
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Новости Великобритании. Чрезвычайное происшествие в Лондоне. Автомобиль на большой скорости врезался в ограждение у здания парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лондоне автомобиль на большой скорости врезался в ограждение около парламента, есть пострадавшие-1

В результате инцидента пострадали несколько прохожих. Сведений об их состоянии пока нет.

Полиция уже задержала водителя авто. На месте происшествия работают бригады скорой. Причины происшествия устанавливаются. Все улицы, прилегающие к Парламентской площади, закрыты для движения автотранспорта.

# Авария # Фотофакт

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