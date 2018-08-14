В Лондоне автомобиль на большой скорости врезался в ограждение около парламента, есть пострадавшие

Новости Великобритании. Чрезвычайное происшествие в Лондоне. Автомобиль на большой скорости врезался в ограждение у здания парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате инцидента пострадали несколько прохожих. Сведений об их состоянии пока нет.

Полиция уже задержала водителя авто. На месте происшествия работают бригады скорой. Причины происшествия устанавливаются. Все улицы, прилегающие к Парламентской площади, закрыты для движения автотранспорта.