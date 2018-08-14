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Предложения по обновлению конституции Кубы граждане страны смогут высказать на референдуме

14 августа 2018 08:53
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Новости Кубы. На Кубе стартовал народный референдум по вопросу обновления главного закона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продлится он три месяца, вплоть до 15 ноября.

Предложения по обновлению конституции Кубы граждане страны смогут высказать на референдуме-1

В течение этого времени 10 миллионов граждан имеют право внести свои предложения и замечания в текст документа. Свое мнение через интернет высказать смогут также и кубинские эмигранты, проживающие за рубежом. К слову, такая практика вводится впервые.

Напомним, конституционную реформу Национальная ассамблея народной власти Кубы одобрила в июле.

Предложения по обновлению конституции Кубы граждане страны смогут высказать на референдуме-4

# Международная политика # Фотофакт

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