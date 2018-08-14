Более 2 тысяч человек эвакуировали в Польше из-за найденной бомбы времён Второй мировой войны

Новости Польши. Более 2 тысяч местных и туристов эвакуировали с польского курорта Колобжег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной переполоха стали бомбы времен Второй мировой войны, найденные в Балтийском море.

Саперы обнаружили три авиационных снаряда весом 300 килограммов каждый и еще несколько опасных объектов. Все они были извлечены со дна и отправлены на военный полигон для уничтожения.