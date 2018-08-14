Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 финансовый год

Новости США. Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2019 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Окончательная сумма составила 716 миллиардов долларов, что на 20 миллиардов больше, чем потребовалось в 2018 году.

Средства пойдут на увеличение денежного довольствия военнослужащих и численности американской армии более чем на 15,5 тысяч человек.

Торжественная церемония подписания документа прошла на военной базе Форт-Драм в Нью-Йорке. Накануне обе палаты конгресса одобрили проект бюджета. Напомним, 2019 финансовый год начнется 1 октября 2018.