Прямой эфир

Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС поставит Украине миллион боеприпасов к февралю 2024 года

20 сентября 2023 06:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Европейский союз отправит Киеву обещанные боеприпасы к февралю 2024 года. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.  

По ее словам, интенсивно наращивается промышленность, военная база, а также делается все возможное, чтобы Украина получила боеприпасы. Урсула фон дер Ляйен уверена, что Евросоюз выполнит обещание по поставке Киеву миллиона боеприпасов к февралю будущего года. 

В августе 2023 года агентство Франс Пресс сообщало, что ЕС с начала конфликта передал Украине почти 224 тыс. американских снарядов и свыше 2 тыс. ракет. 

# Международная политика # Урсула фон дер Ляйен

Другие новости рубрики

Все новости
Российский актёр Алексей Янин скончался в возрасте 40 лет
20 сентября 2023 06:25

Российский актёр Алексей Янин скончался в возрасте 40 лет

Депутат Госдумы РФ Шеремет: выступление Зеленского в ООН является позором
20 сентября 2023 06:03

Депутат Госдумы РФ Шеремет: выступление Зеленского в ООН является позором

Лазуткин: Американцы играют красиво. И дальше будет выход Армении из ОДКБ со скандалом
19 сентября 2023 19:49

Лазуткин: Американцы играют красиво. И дальше будет выход Армении из ОДКБ со скандалом