Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС поставит Украине миллион боеприпасов к февралю 2024 года

Европейский союз отправит Киеву обещанные боеприпасы к февралю 2024 года. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

По ее словам, интенсивно наращивается промышленность, военная база, а также делается все возможное, чтобы Украина получила боеприпасы. Урсула фон дер Ляйен уверена, что Евросоюз выполнит обещание по поставке Киеву миллиона боеприпасов к февралю будущего года.

В августе 2023 года агентство Франс Пресс сообщало, что ЕС с начала конфликта передал Украине почти 224 тыс. американских снарядов и свыше 2 тыс. ракет.