Депутат Рады: Главком ВСУ Сырский прячется на своей даче в Харьковской области

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что глава штаба ВСУ Александр Сырский прячется на своей даче в Харьковской области, и требует от него объяснений. Об этом пишет РИА Новости.

Также она отметила, что давно не видно и начальника Генштаба Баргилевича, и ходят слухи о его возможном задержании за коррупцию.

Безуглая обратилась к обоим с просьбой дать разъяснения и опровергнуть слухи. Также в воскресенье она обвинила Сырского в том, что он может проиграть «Угледар» из-за хаоса в 72-й бригаде.