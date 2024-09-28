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Депутат Рады: Главком ВСУ Сырский прячется на своей даче в Харьковской области

28 сентября 2024 14:57
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Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что глава штаба ВСУ Александр Сырский прячется на своей даче в Харьковской области, и требует от него объяснений. Об этом пишет РИА Новости.

Также она отметила, что давно не видно и начальника Генштаба Баргилевича, и ходят слухи о его возможном задержании за коррупцию. 

Безуглая обратилась к обоим с просьбой дать разъяснения и опровергнуть слухи. Также в воскресенье она обвинила Сырского в том, что он может проиграть «Угледар» из-за хаоса в 72-й бригаде.

# Международная политика # Украина

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