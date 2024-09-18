В Ливане растёт число жертв массового взрыва пейджеров

До 4 тысяч возросло число пострадавших в результате массовых подрывов пейджеров в Ливане. В списке жертв уже 11 человек. Среди раненых в основном боевики ливанского движения «Хезболла», но также мирные граждане и посол Ирана в Бейруте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.