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В Ливане растёт число жертв массового взрыва пейджеров

18 сентября 2024 07:50
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До 4 тысяч возросло число пострадавших в результате массовых подрывов пейджеров в Ливане. В списке жертв уже 11 человек. Среди раненых в основном боевики ливанского движения «Хезболла», но также мирные граждане и посол Ирана в Бейруте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ливане растёт число жертв массового взрыва пейджеров-2

Местные больницы переполнены. Сотрудникам медучреждений оказывают помощь сотрудники Ливанского Красного Креста. Местных жителей призывают сдать кровь для пострадавших. Ливан возложил ответственность за произошедшее на Израиль. Такого же мнения придерживаются и западные СМИ. 

Предположительно, пейджеры взломали и дистанционно заставили сдетонировать. Накануне в разных районах Ливана практически одновременно взорвались тысячи устройств связи. Известно, что пейджеры были завезены в страну для членов «Хезболлы» в течение последних нескольких месяцев.

# Взрыв

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