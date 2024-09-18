В Ливане растёт число жертв массового взрыва пейджеров

До 4 тысяч возросло число пострадавших в результате массовых подрывов пейджеров в Ливане. В списке жертв уже 11 человек. Среди раненых в основном боевики ливанского движения «Хезболла», но также мирные граждане и посол Ирана в Бейруте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Местные больницы переполнены. Сотрудникам медучреждений оказывают помощь сотрудники Ливанского Красного Креста. Местных жителей призывают сдать кровь для пострадавших. Ливан возложил ответственность за произошедшее на Израиль. Такого же мнения придерживаются и западные СМИ.
Предположительно, пейджеры взломали и дистанционно заставили сдетонировать. Накануне в разных районах Ливана практически одновременно взорвались тысячи устройств связи. Известно, что пейджеры были завезены в страну для членов «Хезболлы» в течение последних нескольких месяцев.