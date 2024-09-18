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Министр ВВС США заявил, что Москва будет угрозой и после конфликта с Киевом

18 сентября 2024 07:13
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Как бы не завершился конфликт в Украины, Российская Федерация продолжит оставаться угрозой для Америки. Об этом рассказал министр ВВС США Фрэнк Кендалл, пишет РИА Новости со ссылкой на портал космических сил США.

Так, по словам Кендалла, «вне зависимости от того, когда и как эта война закончится, Россия, вероятно, останется острой угрозой». Он также добавил, что Штаты намерены продолжать расширение военного сотрудничества с рядом стран Европы.

# Международная политика

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