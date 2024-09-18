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МО РФ: ПВО уничтожила 54 беспилотника ВСУ за ночь

18 сентября 2024 06:54
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Силы противовоздушной обороны России за ночь с 17 на 18 сентября ликвидировали 54 БПЛА над территорией страны, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В ведомстве информировали, дежурные средства ПВО РФ осуществили уничтожение 54 украинских БЛА.

Так, в районе Курской области сбиты 27 БПЛА, над территорией Брянской области – 16 дронов, над Смоленской областью – 7, в небе над Белгородской и Орловской областями – 3 и 1 БПЛА соответственно.

# Международная политика

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