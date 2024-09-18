МО РФ: ПВО уничтожила 54 беспилотника ВСУ за ночь

Силы противовоздушной обороны России за ночь с 17 на 18 сентября ликвидировали 54 БПЛА над территорией страны, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Так, в районе Курской области сбиты 27 БПЛА, над территорией Брянской области – 16 дронов, над Смоленской областью – 7, в небе над Белгородской и Орловской областями – 3 и 1 БПЛА соответственно.