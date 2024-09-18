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Лидер Мексики Шейнбаум отклонила приглашение Зеленского посетить Украину

18 сентября 2024 07:30
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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил избранного президента Мексики Клаудию Шейнбаум прибыть с визитом в Украину, пишет РИА Новости.

Однако Шейнбаум отказалась от посещения Украины. «В моем случае основная задача – управлять Мексикой», – объяснила политик. Она также отметила, что ряд важных мероприятий международного характера будут посещены, но большого количества путешествий не планируется.

# Международная политика

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