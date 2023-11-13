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В Литве значительно подняли счета за отопление

13 ноября 2023 16:53
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Новости Литвы. Жители Литвы были буквально ошарашены счетами за отопление – они оказались значительно выше, чем в прошлом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве значительно подняли счета за отопление-1

За октябрь, например, людям пришлось выложить в среднем 120 евро. И это несмотря на то, что осень оказалась довольно теплой. Больше всего от этой ситуации страдают пенсионеры. Для них эта статья расходов выросла в два раза. Но власти не видят никакой проблемы. Напротив, в Литовском энергетическом агентстве утверждают, что цены на отопление в крупных городах страны снизились по сравнению с прошлым годом.

# Кризис в ЕС # Новости Литвы # Фотофакт

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