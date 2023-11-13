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Выборы президента в России могут состояться 17 марта

13 ноября 2023 14:29
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Совет Федераций может назначить 17 марта 2024 года днем выборов президента России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте страны.

Выборы должны пройти в следующем году. При этом президентская кампания еще не стартовала, а действующий президент Владимир Путин пока не заявил о намерении баллотироваться.

Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, вряд ли кто-то сможет быть соперником Владимиру Путину в электоральном плане. Потому что, по мнению Пескова, действующий глава государства пользуется беспрецедентной поддержкой общества.

# Выборы в России # Дмитрий Песков # Владимир Путин

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