Выборы президента в России могут состояться 17 марта

Совет Федераций может назначить 17 марта 2024 года днем выборов президента России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте страны.

Выборы должны пройти в следующем году. При этом президентская кампания еще не стартовала, а действующий президент Владимир Путин пока не заявил о намерении баллотироваться.

Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, вряд ли кто-то сможет быть соперником Владимиру Путину в электоральном плане. Потому что, по мнению Пескова, действующий глава государства пользуется беспрецедентной поддержкой общества.