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Половина американцев хотят видеть Трампа на посту президента – результаты опроса

13 ноября 2023 16:53
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Новости США. За год до президентских выборов в США один из крупнейших телеканалов провел опрос с целью узнать, кого бы американцы хотели видеть на посту главы Белого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Половина американцев хотят видеть Трампа на посту президента – результаты опроса-1

И в этой гонке с небольшим отрывом победил Трамп. По крайней мере пока. Как выяснилось, за него готова проголосовать почти половина, а именно 49 % жителей страны. Байдена готовы поддержать лишь 45 % избирателей. По мнению политологов, шансы действующего президента США на переизбрание снижаются из-за низких рейтингов. Как показал опрос, 61 % американцев считают, что он не справляется с работой.

# Социологический опрос # Новости США # Фотофакт

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