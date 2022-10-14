В Литве жёсткая экономия электроэнергии. Ввели плату за зарядку электромобилей и позже включают уличное освещение

Новости Литвы. В Литве ужесточают режим экономии электроэнергии. В городах стали еще позже включать уличное освещение и еще раньше его отключать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Намного хуже обстоят дела в сельской местности. Некоторые деревни вовсе остались в темноте. Местные власти говорят, что у них нет выбора – в районных бюджетах не осталось денег даже на замену лампочек.

Мэры многих городов уже объявили, что повысят цены на услуги бассейнов и бань в среднем на 20 %. Некоторые пошли на более жесткие шаги – ввели плату за зарядку электромобилей. Хотя, по требованию ЕС, она должна быть бесплатной в течение пяти лет. Не исключено, что из-за такого решения городским властям придется заплатить штраф в 40 000 евро, но это все равно выгоднее, чем заряжать их бесплатно.

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