В Литве заявили о критическом подорожании продуктов. Власти бездействуют

В Сейме заявили о критическом подорожании продуктов, супермаркеты сдерживать цены не планируют, а руководство страны к этому и не обязывает. Если верить данным статистики, инфляция в Литве, пусть на десятые процента, но снижается. А цены на еду как росли, так и продолжают расти. Получается, пока жители едва сводят концы с концами, магазины просто зарабатывают на бедах людей. И беспокоит это, похоже, только самих литовцев. Правительство происходящее предпочитает не замечать.