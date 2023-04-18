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В Литве заявили о критическом подорожании продуктов. Власти бездействуют

18 апреля 2023 19:07
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Новости Литвы. Жители Литвы обеспокоены бездействием правительства республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве заявили о критическом подорожании продуктов. Власти бездействуют-1

В Сейме заявили о критическом подорожании продуктов, супермаркеты сдерживать цены не планируют, а руководство страны к этому и не обязывает. Если верить данным статистики, инфляция в Литве, пусть на десятые процента, но снижается. А цены на еду как росли, так и продолжают расти. Получается, пока жители едва сводят концы с концами, магазины просто зарабатывают на бедах людей. И беспокоит это, похоже, только самих литовцев. Правительство происходящее предпочитает не замечать. 

# Кризис в ЕС # Новости Литвы # Фотофакт

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