Британия уже начала озвучивать Украине, что передаст вооружение из своих запасов, которые у страны есть на случай Ч.

Об этом сообщает издание Guardian, пишет РИА Новости. В публикации упоминается о давлении на Британию со стороны Киева и высших лиц западных стран, в том числе экс-премьера Великобритании Джонсона. От страны требовалось увеличить объемы поставок для киевского режима в военном плане. Согласно публикации, Великобритания заявляла, что передает Киеву то, что ему нужно. Сейчас сообщается, что страна уже обещает свои запасы «на черный день».

Ранее в Guardian появилась информация, что лидеры западных стран готовятся к ответным мерам со стороны Российской Федерации на контрнаступление Вооруженных сил Украины. Сообщается, что рассматриваются варианты ядерной угрозы и кибератак.