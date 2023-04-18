США могут ввести невиданные ограничения на инвестиции в Китай

Сегодня, восемнадцатого апреля, стало известно, что Соединенные Штаты Америки в этом месяце готовятся объявить о беспрецедентных мерах ограничения инвестиций в Китай.

РИА Новости пишет, что такие мероприятия будут направлены на сдерживание военного развития КНР. Администрация Бадена уже начала обсуждать этот вопрос с предпринимателями. Новый документ будет обязывать бизнес отчитываться о новых инвестициях в китайский технологический рынок, а также ведет запрет на некоторые сделки в критических секторах.