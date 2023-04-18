Прямой эфир

США могут ввести невиданные ограничения на инвестиции в Китай

18 апреля 2023 17:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сегодня, восемнадцатого апреля, стало известно, что Соединенные Штаты Америки в этом месяце готовятся объявить о беспрецедентных мерах ограничения инвестиций в Китай. 

США могут ввести невиданные ограничения на инвестиции в Китай-1

Фото: pixabay.com

РИА Новости пишет, что такие мероприятия будут направлены на сдерживание военного развития КНР. Администрация Бадена уже начала обсуждать этот вопрос с предпринимателями. Новый документ будет обязывать бизнес отчитываться о новых инвестициях в китайский технологический рынок, а также ведет запрет на некоторые сделки в критических секторах.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Британия пообещала Киеву вооружение из своих запасов «на чёрный день»
18 апреля 2023 15:25

Британия пообещала Киеву вооружение из своих запасов «на чёрный день»

Guardian: Запад готовится к ответу России на контрнаступление ВСУ
18 апреля 2023 14:58

Guardian: Запад готовится к ответу России на контрнаступление ВСУ

Минобороны РФ: под контроль взяты ещё три квартала в Артёмовске
18 апреля 2023 13:58

Минобороны РФ: под контроль взяты ещё три квартала в Артёмовске