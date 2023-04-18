Guardian: Запад готовится к ответу России на контрнаступление ВСУ

Запад готовится к любым ответным мерам Российской Федерации на ударное наступление со стороны Вооруженных сил Украины.

Официальные лица Великобритании на саммите глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи в Японии заявили, что ожидают ответ от РФ и должны быть готовы даже к крайним мерам. Такую информацию приводит издание The Guardian, пишет РИА Новости. В публикации отмечается, что среди возможных ответных мер России на Западе рассматривают ядерные угрозы и кибератаки.

О старте в ближайшее время ударного наступления ВСУ неоднократно сообщали как украинские власти, так и официальные лица из западных стран. В понедельник, 17 апреля, в Newsweek со ссылкой на слитые документы Пентагона появилась информация о том, что Запад активно готовит Киев к контрнаступательной операции. Сообщается, что ее старт назначен на 30 апреля 2023 года.