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В Литве стартовала кампания по выборам президента

12 ноября 2018 17:58
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Новости Литвы. В Литве 12 ноября официально стартовала кампания по выборам президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О намерении выдвинуть свои кандидатуры заявили уже 7 человек.

В Литве стартовала кампания по выборам президента-1

После того, как ЦИК проверит поданные документы, участникам будут выданы подписные листы. Чтобы продолжить гонку каждому претенденту необходимо набрать 20 тысяч подписей граждан.

В Литве стартовала кампания по выборам президента-4

Президентские выборы в Литве пройдут 12 мая 2019 года, второй тур голосования запланирован на 26 мая.

# Президентские выборы # Фотофакт

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