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В Литве собираются ввести ограничения для невакцинированных граждан. В Вильнюсе проходит митинг

10 сентября 2021 15:22
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Новости Литвы. В Вильнюсе проходит многотысячный митинг против COVID-ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению протестующих, литовские власти не слышат людей, а введение COVID-паспортов – это насилие и деление граждан. Некоторые требуют отправить правительство в отставку.

В Литве собираются ввести ограничения для невакцинированных граждан. В Вильнюсе проходит митинг-1

С 13 сентября в Литве планируют ввести ограничения для  невакцинированных граждан. Им запретят посещать магазины, массовые мероприятия, салоны красоты, тренажерные залы и прочие учреждения. Для посещения врача непривитым литовцам нужно будет сдать тест на коронавирус. Правительство страны уверено, что такие меры помогут стимулировать вакцинацию.

# Коронавирус # Фотофакт

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