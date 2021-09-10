В Литве собираются ввести ограничения для невакцинированных граждан. В Вильнюсе проходит митинг

Новости Литвы. В Вильнюсе проходит многотысячный митинг против COVID-ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению протестующих, литовские власти не слышат людей, а введение COVID-паспортов – это насилие и деление граждан. Некоторые требуют отправить правительство в отставку.

С 13 сентября в Литве планируют ввести ограничения для невакцинированных граждан. Им запретят посещать магазины, массовые мероприятия, салоны красоты, тренажерные залы и прочие учреждения. Для посещения врача непривитым литовцам нужно будет сдать тест на коронавирус. Правительство страны уверено, что такие меры помогут стимулировать вакцинацию.