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Самый короткий визит. Папа Римский после длительной болезни посетит Венгрию и Словакию

10 сентября 2021 12:19
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Новости Ватикана. Папа Римский Франциск 11 и 12 сентября посетит Венгрию и Словакию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Самый короткий визит. Папа Римский после длительной болезни посетит Венгрию и Словакию-1

Это его первое турне после длительной болезни. Первую остановку он сделает в Будапеште, где намерен встретиться с президентом и премьером страны.  

Самый короткий визит. Папа Римский после длительной болезни посетит Венгрию и Словакию-4

Понтифик пробудет в Венгрии всего несколько часов. Это самый короткий визит понтифика, что подчеркивает его разногласия с премьер-министром Виктором Орбаном, который резко выступает против мигрантов.  

Самый короткий визит. Папа Римский после длительной болезни посетит Венгрию и Словакию-7

Как известно, Папа Римский осуждает возрождение националистических и популистских движений. И критикует страны, которые пытаются решить миграционный кризис закрытием границ.  

# Международная политика # Виктор Орбан # Янош Адер # Папа Римский Франциск # Фотофакт

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