Самый короткий визит. Папа Римский после длительной болезни посетит Венгрию и Словакию

Новости Ватикана. Папа Римский Франциск 11 и 12 сентября посетит Венгрию и Словакию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это его первое турне после длительной болезни. Первую остановку он сделает в Будапеште, где намерен встретиться с президентом и премьером страны.

Понтифик пробудет в Венгрии всего несколько часов. Это самый короткий визит понтифика, что подчеркивает его разногласия с премьер-министром Виктором Орбаном, который резко выступает против мигрантов.