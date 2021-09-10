Помогли спецслужбы США. В Мадриде арестовали экс-главу разведки Венесуэлы

В Мадриде арестовали экс-главу разведки Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержание произошло по запросу США, которые обвиняют его по многим статьям, в том числе и торговле наркотиками. Примечательно, что испанская полиция поймала его уже во второй раз. После первого ареста правоохранители его просто потеряли.