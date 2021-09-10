Помогли спецслужбы США. В Мадриде арестовали экс-главу разведки Венесуэлы

В Мадриде арестовали экс-главу разведки Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Мадриде арестовали экс-главу разведки Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задержание произошло по запросу США, которые обвиняют его по многим статьям, в том числе и торговле наркотиками. Примечательно, что испанская полиция поймала его уже во второй раз. После первого ареста правоохранители его просто потеряли.
Они сбились с ног в поисках злоумышленника, но их старания были безуспешны, пока у спецслужб США не лопнуло терпение и они не рассказали европейским коллегам, где он живет и даже распорядок его дня. Тогда испанцы провели захват в лучших традициях жанра.