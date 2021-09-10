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Египетские отели оплатят лечение, если туристы заболеют коронавирусом

10 сентября 2021 12:26
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Новости Египта. Египетские отели будут оплачивать лечение постояльцев в случае их заболевания коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил министр туризма и древностей страны.  

Египетские отели оплатят лечение, если туристы заболеют коронавирусом-1

Если болезнь будет протекать легко, то туристов оставят в отеле. В тяжелых случаях, как сообщил чиновник, египетские власти покроют все расходы на лечение иностранного гражданина в государственных больницах в Шарм-эль-Шейхе, Хургаде или Каире.  

# Коронавирус # Халед аль-Анани # Фотофакт

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