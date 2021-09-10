Ураган «Олаф» обрушился на Мексику. Возможны наводнения и оползни

Новости Мексики. На Мексику обрушился мощный шторм «Олаф», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он принес с собой проливные дожди и сильный ветер, скорость которого достигает 185 километров в час.
Новости Мексики. На Мексику обрушился мощный шторм «Олаф», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он принес с собой проливные дожди и сильный ветер, скорость которого достигает 185 километров в час.
Власти некоторых штатов объявили тревогу, отменив занятия в школах и работу госучреждений. В стране опасаются разрушительных наводнений и оползней. Людей настоятельно просят следить за сообщениями штаба гражданской обороны и строго следовать его указаниям.