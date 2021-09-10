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Ураган «Олаф» обрушился на Мексику. Возможны наводнения и оползни

10 сентября 2021 15:26
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Новости Мексики. На Мексику обрушился мощный шторм «Олаф», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он принес с собой проливные дожди и сильный ветер, скорость которого достигает 185 километров в час.

Ураган «Олаф» обрушился на Мексику. Возможны наводнения и оползни-1

Власти некоторых штатов объявили тревогу, отменив занятия в школах и работу госучреждений. В стране опасаются разрушительных наводнений и оползней. Людей настоятельно просят следить за сообщениями штаба гражданской обороны и строго следовать его указаниям.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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