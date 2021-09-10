Итальянская полиция конфисковала у антипрививочников кастеты и дубинки

Новости Италии. Итальянская полиция провела масштабную операцию против антипрививочников-экстремистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Итальянская полиция провела масштабную операцию против антипрививочников-экстремистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о группировке, которая назвала себя «Воины». Ее участники готовились к нападениям в знак протеста против введения COVID-паспортов и коронавирусных ограничений.
По заявлению полиции, от призывов в интернете не вакцинироваться и не соблюдать карантин они решили перейти к вооруженным атакам.
В ходе обысков в домах подозреваемых нашли ножи, дубинки, кастеты, перцовые баллончики и огнестрельное оружие.