Итальянская полиция конфисковала у антипрививочников кастеты и дубинки

Новости Италии. Итальянская полиция провела масштабную операцию против антипрививочников-экстремистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о группировке, которая назвала себя «Воины». Ее участники готовились к нападениям в знак протеста против введения COVID-паспортов и коронавирусных ограничений.

По заявлению полиции, от призывов в интернете не вакцинироваться и не соблюдать карантин они решили перейти к вооруженным атакам.