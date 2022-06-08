В Литве рост цен на электроэнергию бьёт очередные рекорды. За месяц – на 41%

Новости Литвы. В Литве рост цен на электроэнергию бьет очередные рекорды. Так, за последний месяц стоимость выросла на 41 %. Теперь за мегаватт-час придется отдать почти 165 евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди причин – изменения на энергетическом рынке Финляндии, так как местное правительство остановило торговлю с Россией и закрыло один реактор АЭС, а также снижение выработки электричества на гидроэлектростанциях в Латвии. Кроме того, как отмечают эксперты, летом ценник продолжит расти.