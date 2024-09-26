В Литве пройдут тренировки по гражданской обороне

Литва проведет около 60 учений по гражданской обороне в ближайшие три года. Такой план утвердили в МВД этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предусматривается организация настольных, функциональных и комплексных маневров. Их основная задача – подготовить граждан к отражению возможных гибридных и прямых военных угроз. Кроме того, тренировки направлены на реагирование на разного рода инциденты широкого масштаба и в целом обеспечение общественной безопасности. К реализации задуманного Вильнюс привлек всех, кого мог. Задействованы канцелярия правительства, все министерства, департамент мобилизации и гражданского сопротивления, департамент госбезопасности, генштаб Минобороны, все 60 муниципалитетов и другие структуры.