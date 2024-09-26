Медведев прокомментировал изменения в ядерной доктрине РФ

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что актуализация российской ядерной доктрины стала ожидаемым событием. Об этом пишет ТАСС.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что актуализация российской ядерной доктрины стала ожидаемым событием. Об этом пишет ТАСС.
В обновленном варианте документа расширена классификация государств и объединений, в отношении которых применяется ядерное сдерживание.
Агрессия любого безъядерного государства при участии или при поддержке ядерного государства предложено рассматривать как совместное наступление на Россию. Для вступления доктрины в силу она еще должна получить одобрение президента России Владимира Путина.