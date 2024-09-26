Медведев прокомментировал изменения в ядерной доктрине РФ

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что актуализация российской ядерной доктрины стала ожидаемым событием. Об этом пишет ТАСС.

В обновленном варианте документа расширена классификация государств и объединений, в отношении которых применяется ядерное сдерживание.

Агрессия любого безъядерного государства при участии или при поддержке ядерного государства предложено рассматривать как совместное наступление на Россию. Для вступления доктрины в силу она еще должна получить одобрение президента России Владимира Путина.