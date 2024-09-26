Дуров раскрыл свою годовую зарплату на допросе во Франции

Сооснователь Telegram Павел Дуров на допросе у французских следователей заявил, что в год он зарабатывает только один дирхам (примерно 0,27 доллара), сообщает РИА Новости и Le Monde.

Дуров славится аскетичным стилем жизни, воздерживаясь от кофе, алкоголя, мяса, молочных продуктов и лекарств. Он постоянно принимает ледяные ванны по утрам и медитирует в пустыне.

24 августа Дуров был арестован в парижском аэропорту Ле-Бурже, что стало причиной критики со стороны общественности. В настоящий момент ему предъявлено 10 пунктов обвинения и грозит до десяти лет лишения свободы.

Однако 28 августа он был освобожден под залог в пять миллионов евро, но ему запрещено покидать Францию, и он обязан регулярно отмечаться в полиции.