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В Испании прошли антиизраильские акции протеста

26 сентября 2024 10:40
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В Испании прошли многотысячные демонстрации против действий Израиля в Ливане и секторе Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании прошли антиизраильские акции протеста-2

На улицы Мадрида вышли люди, чтобы выразить солидарность с гражданами, которые фактически оказались в зоне боевых действий.

Демонстранты выкрикивали антиизраильские лозунги и призывали правительство этой страны задуматься о будущем. Акты агрессии становятся нормой для Ближневосточного региона. Тысячи людей вынуждены эвакуироваться в относительно безопасные места, протестующие просят как можно скорее остановить этот геноцид.

В Испании прошли антиизраильские акции протеста-4

Я очень, очень боюсь того, что будет дальше, что сделает Израиль? Сначала Палестина, теперь Ливан, завтра весь Ближний Восток, послезавтра – весь мир. Никто не может ничего сделать. Никакие санкции. Это не остановить.

В Испании прошли антиизраильские акции протеста-6

В свою очередь в Израиле заявляют, что на данный момент переговоры о деэскалации на границе с Ливаном не ведутся. Не исключено проведение наземной операции. В результате ракетных атак число погибших за сутки в результате ударов ЦАХАЛ по Ливану превысило 70.

# Акции протеста

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