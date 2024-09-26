В Испании прошли антиизраильские акции протеста

В Испании прошли многотысячные демонстрации против действий Израиля в Ливане и секторе Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улицы Мадрида вышли люди, чтобы выразить солидарность с гражданами, которые фактически оказались в зоне боевых действий.

Демонстранты выкрикивали антиизраильские лозунги и призывали правительство этой страны задуматься о будущем. Акты агрессии становятся нормой для Ближневосточного региона. Тысячи людей вынуждены эвакуироваться в относительно безопасные места, протестующие просят как можно скорее остановить этот геноцид.