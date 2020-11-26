В Литве продлили всеобщий карантин до середины декабря

Новости Литвы. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 60 миллионов. На фоне роста заболеваемости многие государства продолжают вводить ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, власти Литвы приняли решение продлить всеобщий карантин до 17 декабря. Повторный локдаун ввели в начале ноября. Граждане обязаны носить маски во всех общественных местах. Не работают кафе, бары и развлекательные заведения.

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За последние сутки коронавирусом в стране заразились 2 289 человек, умерли 23.