ФСБ России: в Москве и Подмосковье предотвращены теракты

Новости России. В Москве и Подмосковье предотвращены теракты. Такое заявление сделали в ФСБ России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ведомстве утверждают, что нападения готовили сторонники ИГ, которые создали в стране ячейку террористической организации. Одного из предполагаемых боевиков, выходца из Центральной Азии, задержали во Владимирской области.