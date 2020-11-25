Протесты в Польше. В этот раз на улицы выехали таксисты

Новости Польши. В Польше не прекращаются акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На этот раз на улицы выехали таксисты. Митинги проходят во всех крупных городах.
Новости Польши. В Польше не прекращаются акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На этот раз на улицы выехали таксисты. Митинги проходят во всех крупных городах.
Сотни машин выстраиваются в колонны и медленно движутся по дорогам, тем самым затрудняя трафик. Некоторые трассы и вовсе заблокированы.
Перевозчики требуют, чтобы правительство оказало им финансовую помощь.
По словам демонстрантов, они потеряли заработок из-за пандемии и карантинных мер, а налоги при этом вынуждены платить.
Самая масштабная акция проходит в столице. Митингующие намерены подать петицию с требованиями вице-премьеру страны.
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