Протесты в Польше. В этот раз на улицы выехали таксисты

Новости Польши. В Польше не прекращаются акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз на улицы выехали таксисты. Митинги проходят во всех крупных городах.