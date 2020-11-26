Прямой эфир

Новый год по правилам: в Испании разработали нормы празднования в условиях пандемии

26 ноября 2020 07:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Специальные правила для посещения новогодних праздников на фоне пандемии разработали в Испании. Документ подготовило министерство здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новый год по правилам: в Испании разработали нормы празднования в условиях пандемии-1

Испанцам рекомендуют собирать за столом лишь членов семьи, чтобы минимизировать риск заражения. Общее число гостей не должно превышать шести человек.  

Новый год по правилам: в Испании разработали нормы празднования в условиях пандемии-4

Традиционно празднования устраивают 24, 25, 31 декабря и 1 января.  

В Литве продлили всеобщий карантин до середины декабря

В стране действует комендантский час, после 23:00 выходить из дома запрещено. Однако на период новогодних праздников сделают послабление: на улице можно будет находиться до 01:00.  

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Протесты в Польше. В этот раз на улицы выехали таксисты
25 ноября 2020 20:03

Протесты в Польше. В этот раз на улицы выехали таксисты

ФСБ России: в Москве и Подмосковье предотвращены теракты
25 ноября 2020 20:00

ФСБ России: в Москве и Подмосковье предотвращены теракты

В мире число жертв терроризма сократилось на 59% за 5 лет
25 ноября 2020 14:51

В мире число жертв терроризма сократилось на 59% за 5 лет