Новый год по правилам: в Испании разработали нормы празднования в условиях пандемии

Новости Испании. Специальные правила для посещения новогодних праздников на фоне пандемии разработали в Испании. Документ подготовило министерство здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испанцам рекомендуют собирать за столом лишь членов семьи, чтобы минимизировать риск заражения. Общее число гостей не должно превышать шести человек.