Прямой эфир

В Нью-Йорке проходит экстренное заседание ООН по ситуации в Венесуэле

05 января 2026 17:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

3 января спецназ США провел военную операцию в Каракасе, в результате которой был похищен президент Венесуэлы с супругой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хронологию событий в Каракасе читайте здесь.

В Нью-Йорке проходит экстренное заседание ООН по ситуации в Венесуэле-2

В эти минуты в Нью-Йорке проходит срочное заседание Совета Безопасности ООН. В повестке – обсуждение «угроз международному миру и безопасности» в связи с ситуацией вокруг Венесуэлы. 

К этому времени озвучена позиция генсека Организации. Заявление Антониу Гутерриша зачитала дипломат Розмари Дикарло. В нем говорится, что операция Штатов в Венесуэле является грубым нарушением международных права. 

Представитель России Василий Небензя назвал произошедшее разбоем и призвал немедленно освободить законного президента Венесуэлы. Известно также, что Мадуро доставлен в суд Нью-Йорка, где в ближайшие минуты ему должны предъявить обвинения в наркотерроризме.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
46% французов считают, что наступивший 2026 год будет хуже, чем 2025-й
05 января 2026 17:09

46% французов считают, что наступивший 2026 год будет хуже, чем 2025-й

Количество краж в Эстонии увеличилось на 20% за 2025 год
05 января 2026 17:06

Количество краж в Эстонии увеличилось на 20% за 2025 год

CNN: суд назначил Мадуро адвоката Уикстрома для первого слушания
05 января 2026 14:49

CNN: суд назначил Мадуро адвоката Уикстрома для первого слушания