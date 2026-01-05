В Нью-Йорке проходит экстренное заседание ООН по ситуации в Венесуэле

3 января спецназ США провел военную операцию в Каракасе, в результате которой был похищен президент Венесуэлы с супругой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти минуты в Нью-Йорке проходит срочное заседание Совета Безопасности ООН. В повестке – обсуждение «угроз международному миру и безопасности» в связи с ситуацией вокруг Венесуэлы.

К этому времени озвучена позиция генсека Организации. Заявление Антониу Гутерриша зачитала дипломат Розмари Дикарло. В нем говорится, что операция Штатов в Венесуэле является грубым нарушением международных права.

Представитель России Василий Небензя назвал произошедшее разбоем и призвал немедленно освободить законного президента Венесуэлы. Известно также, что Мадуро доставлен в суд Нью-Йорка, где в ближайшие минуты ему должны предъявить обвинения в наркотерроризме.