Новости Литвы. Наши европейские соседи активно наращивают военную мощь. Стало известно, что в Литве построят учебный центр НАТО. Когда начнутся работы и где расположится объект, скорее всего, эти сведения останутся засекреченными. Известно лишь, что строительство обойдется стране в 7 миллионов евро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открытие запланировано уже на 2023 год. В литовском Министерстве обороны по этому поводу немногословны. Там только сообщили, что центр является частью инфраструктуры, необходимой для армии Литвы. Предполагается, что на его базе военных будут обучать методикам и стандартам НАТО.

Стоит отметить, что численность контингента Североатлантического альянса в Литве выросла до 3 000 человек. Для размещения солдат выделено 40 миллионов евро. Вильнюс намерен увеличить все расходы, связанные с военной сферой. В следующем году на эти цели выделяется более 2 миллиардов долларов.