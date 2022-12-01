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В Литве построят учебный центр НАТО

01 декабря 2022 13:25
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Новости Литвы. Наши европейские соседи активно наращивают военную мощь. Стало известно, что в Литве построят учебный центр НАТО. Когда начнутся работы и где расположится объект, скорее всего, эти сведения останутся засекреченными. Известно лишь, что строительство обойдется стране в 7 миллионов евро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве построят учебный центр НАТО-1

Открытие запланировано уже на 2023 год. В литовском Министерстве обороны по этому поводу немногословны. Там только сообщили, что центр является частью инфраструктуры, необходимой для армии Литвы. Предполагается, что на его базе военных будут обучать методикам и стандартам НАТО.

Стоит отметить, что численность контингента Североатлантического альянса в Литве выросла до 3 000 человек. Для размещения солдат выделено 40 миллионов евро. Вильнюс намерен увеличить все расходы, связанные с военной сферой. В следующем году на эти цели выделяется более 2 миллиардов долларов.

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# НАТО # Новости Литвы # Фотофакт

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