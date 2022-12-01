Оставил работу в турагентстве и купил кусочек пустыни. Житель Туниса создал необычную ферму

А сейчас совершим путешествие в Тунис, там расположилась чудо-ферма. В белорусском понимании это агроусадьба, где обитает немало животных. Для наших широт понятно, что экзотических. Мохамеду Суая 39 лет, тунисский фермер, увлекающийся сельским хозяйством. Так коротко о себе рассказал вдохновитель проекта. На окраине города он развивает новую для Туниса модель ведения сельского хозяйства.

Мохамед Суая, владелец фермы:

Из любви к земледелию и природе я приехал сюда и купил пустую землю, на которой ничего не было, затем я подготовил почву к ее оживлению из-за моей страсти к животным. Я начинал каждый раз что-то покупать: молодняк, саженцы, пока не понял, что уже владею многими видами, отсюда и пришла идея запустить эту ферму и поделиться своим увлечением с людьми, которые хотят прийти и увидеть что-то красивое и редкое.

Получился островок, который больше нигде не сыщешь в Северной Африке. Хохлатая утка или австралийские страусы, фазаны, интересные виды голубей, 35 видов кур, привезенных со всего мира, в том числе самая дорогая курица аям цемани, цена блюда из которой составляет 1 500 долларов. Помимо пернатых и животных уникальна и коллекция растений. Здесь экологические рекреационные и климатические аспекты дают гостям ощущение комфорта.

Салим Фриаа, посетитель фермы:

Я хотел оценить усилия таких молодых людей, как он, потому что в стране не хватает таких комплексных проектов.