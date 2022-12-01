Оставил работу в турагентстве и купил кусочек пустыни. Житель Туниса создал необычную ферму
А сейчас совершим путешествие в Тунис, там расположилась чудо-ферма. В белорусском понимании это агроусадьба, где обитает немало животных. Для наших широт понятно, что экзотических. Мохамеду Суая 39 лет, тунисский фермер, увлекающийся сельским хозяйством. Так коротко о себе рассказал вдохновитель проекта. На окраине города он развивает новую для Туниса модель ведения сельского хозяйства.
Мохамед Суая, владелец фермы:
Из любви к земледелию и природе я приехал сюда и купил пустую землю, на которой ничего не было, затем я подготовил почву к ее оживлению из-за моей страсти к животным. Я начинал каждый раз что-то покупать: молодняк, саженцы, пока не понял, что уже владею многими видами, отсюда и пришла идея запустить эту ферму и поделиться своим увлечением с людьми, которые хотят прийти и увидеть что-то красивое и редкое.
Получился островок, который больше нигде не сыщешь в Северной Африке. Хохлатая утка или австралийские страусы, фазаны, интересные виды голубей, 35 видов кур, привезенных со всего мира, в том числе самая дорогая курица аям цемани, цена блюда из которой составляет 1 500 долларов. Помимо пернатых и животных уникальна и коллекция растений. Здесь экологические рекреационные и климатические аспекты дают гостям ощущение комфорта.
Салим Фриаа, посетитель фермы:
Я хотел оценить усилия таких молодых людей, как он, потому что в стране не хватает таких комплексных проектов.
Суая начал свой проект 13 лет назад после того, как оставил работу в туристическом агентстве. И переехал сюда, где купил кусочек пустыни и начал реализовывать свою мечту, занимаясь сельским хозяйством. Он периодически участвует в международных выставках редких животных, где покупает птиц или яйца, чтобы попытаться вырастить их у себя на ферме. Однако из-за засухи это не приносит прибыль, выручает лишь доход от туристов, для которых открыто специальное пространство, где гости могут насладиться прекрасными видами и погодой, а также попробовать тропические фрукты.
*На правах рекламы.
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