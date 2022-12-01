Прямой эфир

В США за 32 года от огнестрельного оружия погибли более 1,1 млн человек

01 декабря 2022 10:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В США за 32 года от огнестрельного оружия погибли более 1 миллиона 100 тысяч человек. Таковы данные исследования, опубликованные в крупном американском издании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США за 32 года от огнестрельного оружия погибли более 1,1 млн человек-1

Самым кровавым в этом плане оказался 2021 год. Тогда жертвами стрельбы стали 48 953 человека – рекордный показатель за 50 лет. При этом в США вооружается все больше людей. По данным Торговой ассоциации производителей огнестрельного оружия, только в так называемую «черную пятницу» его приобрели около 200 тысяч человек. По статистике, на 100 американцев приходится более 120 единиц оружия.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Стрельба # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Японии объявили о начале зимней кампании по экономии электроэнергии
01 декабря 2022 10:14

В Японии объявили о начале зимней кампании по экономии электроэнергии

В китайском заповеднике поставили фотоловушки. Панда раздумывала полдня, стоит ли ей сделать селфи
01 декабря 2022 10:13

В китайском заповеднике поставили фотоловушки. Панда раздумывала полдня, стоит ли ей сделать селфи

В Германии рухнул уровень продаж
01 декабря 2022 10:12

В Германии рухнул уровень продаж