В США за 32 года от огнестрельного оружия погибли более 1,1 млн человек

Новости США. В США за 32 года от огнестрельного оружия погибли более 1 миллиона 100 тысяч человек. Таковы данные исследования, опубликованные в крупном американском издании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самым кровавым в этом плане оказался 2021 год. Тогда жертвами стрельбы стали 48 953 человека – рекордный показатель за 50 лет. При этом в США вооружается все больше людей. По данным Торговой ассоциации производителей огнестрельного оружия, только в так называемую «черную пятницу» его приобрели около 200 тысяч человек. По статистике, на 100 американцев приходится более 120 единиц оружия.