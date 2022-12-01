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Городу не хватает искусства. Иракские музыканты исполняют традиционные песни на улице

01 декабря 2022 12:22
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Новости Ирака. На улицах Басры снова шумно: иракские музыканты намерены возродить культурное наследие города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исполняя традиционные песни, группа единомышленников привлекает все больше жителей к искусству. Горожане отвыкли от уличных мероприятий, поскольку долгое время обстановка в городе была неспокойной.

Городу не хватает искусства. Иракские музыканты исполняют традиционные песни на улице-1

Илаф Мохамед, музыкант:
Улице не хватает искусства, в нашем городе нет музыки, поэтому мы выходим на улицы, чтобы возродить наше наследие и наши старые песни. Они заразительны, как и сама музыка. Мы хотим дарить людям радость и счастье. Вокруг танцуют и поют, и это наша цель – вернуть жизнь городу с помощью песни.

Городу не хватает искусства. Иракские музыканты исполняют традиционные песни на улице-4

Сначала появление музыкантов на улице удивило горожан, но в результате музыка действительно объединила людей. Теперь они просят исполнять любимые песни по вечерам и с удовольствием присоединяются к всеобщему веселью.

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# Музыка # Илаф Мохамед # Новости Ирака # Фотофакт

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