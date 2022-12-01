Городу не хватает искусства. Иракские музыканты исполняют традиционные песни на улице

Новости Ирака. На улицах Басры снова шумно: иракские музыканты намерены возродить культурное наследие города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исполняя традиционные песни, группа единомышленников привлекает все больше жителей к искусству. Горожане отвыкли от уличных мероприятий, поскольку долгое время обстановка в городе была неспокойной.

Илаф Мохамед, музыкант:

Улице не хватает искусства, в нашем городе нет музыки, поэтому мы выходим на улицы, чтобы возродить наше наследие и наши старые песни. Они заразительны, как и сама музыка. Мы хотим дарить людям радость и счастье. Вокруг танцуют и поют, и это наша цель – вернуть жизнь городу с помощью песни.