Новости Доминиканы. На Доминикану обрушился мощный ураган «Фиона». В результате более 12,5 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома. Еще примерно 700 тысяч местных жителей остались без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также сообщается об одном погибшем. На данный момент в 16 из 32 регионов страны объявлен красный уровень опасности. Во многих районах идут проливные дожди дует сильный ветер. Как заявил президент Доминиканской Республики, ураган нанес стране значительный ущерб.