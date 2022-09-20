Новости Доминиканы. На Доминикану обрушился мощный ураган «Фиона». В результате более 12,5 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома. Еще примерно 700 тысяч местных жителей остались без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.