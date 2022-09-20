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На Доминикану обрушился мощный ураган «Фиона»

20 сентября 2022 15:54
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Новости Доминиканы. На Доминикану обрушился мощный ураган «Фиона». В результате более 12,5 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома. Еще примерно 700 тысяч местных жителей остались без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На Доминикану обрушился мощный ураган «Фиона»-1

Также сообщается об одном погибшем. На данный момент в 16 из 32 регионов страны объявлен красный уровень опасности. Во многих районах идут проливные дожди дует сильный ветер. Как заявил президент Доминиканской Республики, ураган нанес стране значительный ущерб.  

# Ураганы # Фотофакт

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